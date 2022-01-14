Что делать предпринимателям, чье имущество пострадало в результате беспорядков в стране

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В начале 2022 года казахстанскому бизнесу был нанесен серьезный урон. Если предприниматель пострадал от противоправных действий в эти дни, то в целях содействия органам уголовного преследования ему следует придерживаться определенных рекомендаций.

Как сообщили в Национальной палате предпринимателей РК, в эти дни в организацию часто обращаются представители малого и среднего бизнеса по вопросам нанесенного ущерба и консультации по принятым мерам на период чрезвычайного положения.

Ввиду этого были разработаны общие рекомендации для пострадавших предпринимателей:

не следует проводить уборку следов преступления (поврежденные предметы, товарно-материальные ценности, другое имущество).

Это необходимо для снятия следственными органами отпечатков пальцев и других оперативных действий. После осмотра места происшествия следственно-оперативными группами поврежденное имущество необходимо аккуратно разместить в подвалах или подсобных помещениях.

Не следует удалять записи с камер наружного и внутреннего наблюдения, ресиверов, серверов, на которых запечатлены события погромов.

Их следует перезаписать на жесткие диски или флеш-карты и предоставить в распоряжение следственно-оперативной группы.

Необходимо составить реестр поврежденного или похищенного имущества.

Также нужно подготовить заявление в следственные органы о назначении досудебного расследования.

На каждый поврежденный или украденный товар (или иное имущество) нужно подготовить подтверждающий документ о его наличии на момент совершения преступления (накладная, счет-фактура, приходным акт или иные документы).

Напомним, что на период чрезвычайного положения также были введены некоторые меры для бизнеса, упрощающие ведение расчетов с покупателями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1950685-chto-delat-predprinimatelyam-che-imuschestvo-postradalo-v-rezultate-besporyadkov-v-strane/