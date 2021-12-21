Как казахстанцы могут вложиться в будущее образование своих детей

Инвестиции в будущее образование своего ребенка, пожалуй, это один из самых популярных и наиболее рациональных видов вложений. Какая государственная поддержка для этого оказывается, читайте в материале NUR.KZ.
Накопить на определенную цель, например, на учебу ребенку, можно с помощью целевого вклада, в данном случае - образовательного.
В Казахстане существует государственная образовательная накопительная система (ГОНС), которая позволяет гражданам открыть образовательный вклад AQYL.
Накопленные с помощью него деньги в будущем можно использовать для оплаты обучения по программам технического, профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского (магистратуры) образования в казахстанских учебных заведениях.
Специалисты Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на своем обучающем медиапортале Fingramota.kz напоминают, что данная программа функционирует в Казахстане с 2013 года и ее оператором является АО "Финансовый центр".
Условия образовательного вклада
Образовательный вклад дает возможность делать добровольные взносы в любое время и в любом размере. Единственным установленным минимумом является первоначальная сумма для открытия вклада.
Первоначальный минимальный взнос по условиям данного депозита составляет 3 МРП (8 751 тенге в 2021 году, и 9 189 тенге - в следующем году).
К образовательному депозиту прибавляются не только проценты банка, но и ежегодная премия от государства на всю сумму вклада с учетом банковского вознаграждения в размере 5%.
Для детей сирот или детей из малообеспеченных или многодетных семей предусмотрена повышенная премия от государства в размере 7%.
Срок накопления составляет от 3 до 20 лет.
Такой вклад подлежит обязательному гарантированию депозитов физических лиц с максимальной суммой выплаты 10 млн тенге. Это значит, что, если банк лишится лицензии, деньги по образовательному вкладу будут возмещены в рамках гарантированной суммы.
Образовательный вклад также является спецсчетом, то есть, он защищен от любых взысканий третьих лиц, его не могут ни арестовать, ни заблокировать.
Годовая эффективная ставка вознаграждения по данному виду депозита составляет до 10%.
Деньги с депозита можно снять досрочно с процентами банка, но премия от государства вернется в бюджет.
В каких банках можно открыть образовательный вклад
Депозит AQYL казахстанцы могут открыть на свое имя или на имя ребенка. Вкладчиком может стать как собирающийся поступать в учебное заведение гражданин, так и уже обучающийся в нем. Средства, к примеру, можно использовать для обучения в магистратуре.
Если же ребенок поступил на грант, то он имеет право снять всю накопленную сумму, включая вознаграждения банка и премию государства, либо потратить средства на оплату дальнейшего обучения, или перевести их в пользу третьего лица.
Такой образовательный вклад на сегодняшний день можно открыть по всей республике в любом отделении банков-участников программы: Halyk Bank, Нурбанк, Банк ВТБ (Казахстан) и Jusan Bank.
При открытии образовательного депозита необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка и удостоверение личности родителя.
С развитием цифровизации депозиты можно пополнять через мобильные приложения банков.
Выводы
- Образовательные вклады открываются только в банках-участниках программы ГОНС.
- Вклады принимаются в тенге.
- Доходность по образовательным депозитам выше, так как кроме банковских процентов предусмотрена премия от государства.
- Открыть такой вклад можно с рождения ребенка.
Напоминаем, что клиенты казахстанских компаний по страхованию жизни получат возможность оформить продукт, который объединит в себе накопительное страхование и образовательный депозит.
По истечении срока договора страхования накопленные деньги вместе с вознаграждением от страховой компании и государства можно будет потратить на образование. А в случае возникновения страхового случая компанией будет выплачена оговоренная в договоре сумма страхового возмещения, которая также должна покрыть оплату на обучение.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1947667-kak-kazahstantsy-mogut-vlozhitsya-v-buduschee-obrazovanie-svoih-detey/