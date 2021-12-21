Как казахстанцы могут вложиться в будущее образование своих детей

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Инвестиции в будущее образование своего ребенка, пожалуй, это один из самых популярных и наиболее рациональных видов вложений. Какая государственная поддержка для этого оказывается, читайте в материале NUR.KZ.

Накопить на определенную цель, например, на учебу ребенку, можно с помощью целевого вклада, в данном случае - образовательного.

В Казахстане существует государственная образовательная накопительная система (ГОНС), которая позволяет гражданам открыть образовательный вклад AQYL.

Накопленные с помощью него деньги в будущем можно использовать для оплаты обучения по программам технического, профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского (магистратуры) образования в казахстанских учебных заведениях.

Специалисты Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на своем обучающем медиапортале Fingramota.kz напоминают, что данная программа функционирует в Казахстане с 2013 года и ее оператором является АО "Финансовый центр".

Условия образовательного вклада

Образовательный вклад дает возможность делать добровольные взносы в любое время и в любом размере. Единственным установленным минимумом является первоначальная сумма для открытия вклада.

Первоначальный минимальный взнос по условиям данного депозита составляет 3 МРП (8 751 тенге в 2021 году, и 9 189 тенге - в следующем году).

К образовательному депозиту прибавляются не только проценты банка, но и ежегодная премия от государства на всю сумму вклада с учетом банковского вознаграждения в размере 5%.

Для детей сирот или детей из малообеспеченных или многодетных семей предусмотрена повышенная премия от государства в размере 7%.

Срок накопления составляет от 3 до 20 лет.

Такой вклад подлежит обязательному гарантированию депозитов физических лиц с максимальной суммой выплаты 10 млн тенге. Это значит, что, если банк лишится лицензии, деньги по образовательному вкладу будут возмещены в рамках гарантированной суммы.

Образовательный вклад также является спецсчетом, то есть, он защищен от любых взысканий третьих лиц, его не могут ни арестовать, ни заблокировать.

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Годовая эффективная ставка вознаграждения по данному виду депозита составляет до 10%.

Деньги с депозита можно снять досрочно с процентами банка, но премия от государства вернется в бюджет.

В каких банках можно открыть образовательный вклад

Депозит AQYL казахстанцы могут открыть на свое имя или на имя ребенка. Вкладчиком может стать как собирающийся поступать в учебное заведение гражданин, так и уже обучающийся в нем. Средства, к примеру, можно использовать для обучения в магистратуре.

Если же ребенок поступил на грант, то он имеет право снять всю накопленную сумму, включая вознаграждения банка и премию государства, либо потратить средства на оплату дальнейшего обучения, или перевести их в пользу третьего лица.

Такой образовательный вклад на сегодняшний день можно открыть по всей республике в любом отделении банков-участников программы: Halyk Bank, Нурбанк, Банк ВТБ (Казахстан) и Jusan Bank.

При открытии образовательного депозита необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка и удостоверение личности родителя.

С развитием цифровизации депозиты можно пополнять через мобильные приложения банков.

Выводы

Образовательные вклады открываются только в банках-участниках программы ГОНС. Вклады принимаются в тенге. Доходность по образовательным депозитам выше, так как кроме банковских процентов предусмотрена премия от государства. Открыть такой вклад можно с рождения ребенка.

Напоминаем, что клиенты казахстанских компаний по страхованию жизни получат возможность оформить продукт, который объединит в себе накопительное страхование и образовательный депозит.

По истечении срока договора страхования накопленные деньги вместе с вознаграждением от страховой компании и государства можно будет потратить на образование. А в случае возникновения страхового случая компанией будет выплачена оговоренная в договоре сумма страхового возмещения, которая также должна покрыть оплату на обучение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1947667-kak-kazahstantsy-mogut-vlozhitsya-v-buduschee-obrazovanie-svoih-detey/