Почему казахстанские продавцы перестали принимать оплату мобильными переводами

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Поправками в Налоговый кодекс в Казахстане планируется узаконить мобильные платежи с помощью переводов, но некоторые продавцы отказались от такого метода оплаты в пользу наличных денег. С чем это может быть связано, разбирались журналисты NUR.KZ.

Еще несколько лет назад казахстанцы могли расплатиться с продавцами наличными деньгами и платежной картой.

При этом в обоих случаях продавец должен выдать покупателю фискальный чек, который гарантирует права клиента, например, на возврат товара, а также говорит о том, что компания зафиксировала доход от продажи для налоговой отчетности.

Относительно недавно многие казахстанцы вместо наличных денег начали расплачиваться денежными мобильными переводами.

Деньги при этом иногда переводятся на частный банковский счет непосредственно продавца или другого человека, который является физическим лицом.

Таким образом наличная оплата и денежные переводы без выдачи фискального чека могут не отражаться в отчетности недобросовестных продавцов и способствовать развитию теневой экономики.

Мобильный перевод станет законным платежным средством

В том числе в связи с этим в Налоговый кодекс РК внесут такое понятие, как мобильные платежи, которые продавцы могут принимать в качестве денежных переводов на предназначенные для предпринимательской деятельности счета.

То есть доходы предпринимателей, поступающие на такие счета, станут более прозрачными.

А для покупателя ничего не должно измениться. Единственное, рядом с кнопкой «перевод» в банковских мобильных приложениях планируют создать функцию «платеж».

Это будет сделано для того, чтобы переводы осуществлялись между физическими лицами, например, родственниками или знакомыми, а платежи в виде того же денежного перевода совершались за товары и услуги.

К слову, такие банковские счета для своей деятельности казахстанские предприниматели могут открывать уже сейчас.

Иллюстративное фото: Getty Images / Yevgeniy Sambulov

Что будет с продавцами, принимающими частные переводы

Между тем поправками в закон банки обязали предоставлять сведения по физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями или лицами, занимающимися частной практикой, если на их счетах будут выявлены операции, имеющие признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности по определенным критериям.

Но реализацию данного пункта планируют проводить поэтапно вместе с введением всеобщего декларирования.

Как отмечено в сообщении Кaspi.kz на официальной странице компании в соцсетях, предполагается передача сведений о наличии признаков осуществления предпринимательской деятельности по счетам, принадлежащим ИП или руководителям компаний, с 2024 года. А по счетам физических лиц, не являющихся ИП и госслужащими, с 2025 года.

При этом передача сведений о наличии признаков осуществления предпринимательской деятельности не означает передачу конкретных данных о переводах.

В соответствии с требованиями сохранности банковской тайны, данные о переводах физических лиц налоговым органам передаваться не будут. Рядовые казахстанцы, как и прежде, могут совершать и принимать переводы в своих личных целях.

Отметим, что переводы между физлицами не подлежат налогообложению. Да и для предпринимателей поправки в закон не предусматривают новых налогов.

Почему продавцы перестали принимать оплату переводами

Поправки в закон находятся только на стадии утверждения, а некоторые казахстанские продавцы уже перестали принимать оплату мобильными переводами.

Возможно, раньше они принимали переводы на счета, не предназначенные для предпринимательской деятельности, и теперь опасаются вышеуказанных проверок.

А казахстанцы, тем временем, все больше привыкают к безналичным платежам. Повернется ли этот процесс вспять, покажет время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1945068-pochemu-kazahstanskie-prodavtsy-perestali-prinimat-oplatu-mobilnymi-perevodami/