Отдельные продавцы и таксисты отказываются принимать у казахстанцев оплату переводом

Кадр из сюжета: телеканал КТК

Со следующего года в Казахстане начнет действовать налог на мобильные переводы, но некоторые предприниматели решили отказаться от оплаты переводами уже сейчас. Прилавки магазинов и соцсети запестрили объявлениями о том, что теперь оплатить товары и услуги можно исключительно наличными, передает телеканал КТК.

Как отмечают журналисты, многие продавцы и таксисты не согласны выводить из тени свои скромные доходы. Хотя ранее в Минфине уже напоминали, что мелкий бизнес освобожден от налогов до 2023 года, не всех это успокаивает.

Если раньше прилавки магазинов пестрили табличками с нмоерами телефонов для оплаты банковским переводом, то теперь на табличках крупным шрифтом оповещают: с декабря принимать оплату будут только наличкой.

От переводов решили отказаться не только продавцы, но и таксисты.

"Наличкой будем брать. Мы и так нищие. Если бы мне хватало своей пенсии, я бы здесь не стоял", "На наличку перейдем", - поделились извозчики с журналистами.

Даже те, кто не боится скрывать доходы, отмечают: казахстанцы не хотят их клиенты отказываются от классических банкнот, а за покупками приходят с одним телефоном в руках.

По данным аналитиков, за последний год объем обналиченных денег в стране увеличился лишь на 4%, что является самым низким показателем за все время. А вот безналичные карточные транзакции выросли больше чем вдвое.

"В основном – переводами, большая часть переводом. Это 70% – переводом, наличными – 10% и 20% – картой. Если мы отменим переводы, то никто не будет наличными расплачиваться, я думаю. Никто не хочет сейчас наличные. Телефон только с собой берут", - объяснила владелица магазина Надира Турдиева.

Напомним, ажиотаж начался после того, как парламент принял ряд поправок в Налоговый кодекс страны, которые в частности, касаются регулирования мобильных переводов. Депутаты считают, что это поможет вывести из тени тех, кто получал оплату за товар или услуги онлайн.

"К примеру, таксисты могут применять специальный налоговый режим на основе патента. Данный режим используется при доходе, который не превышает 10,3 миллиона тенге в год. Касательно кассового аппарата: то сейчас есть несколько мобильных приложений. Целью данных инициатив является дальнейшее развитие бизнеса в цифровом пространстве. И ни коем образом не преследует цели перехода на наличный расчет", - объяснял пресс-секретарь министерства финансов Алибек Абдилов.

Экономисты считают, что даже поправки не смогут вернуть казахстанцев к кошелькам. Но бизнес из-за налога, скорее всего, окажется в минусе.

"Это мировая тенденция. Я могу сказать, что Австралия через два-три года вообще наличные деньги не будет выпускать. Они все перейдут на цифровые деньги. То, что они говорят: «Будем брать наличными» – это шантаж власти или налоговиков. Если ты зарабатываешь, во всем мире платят 10-20-30% налога, а ты хоть 2-3% тоже плати", - заявил экономист Сапарбай Жубаев.

В Минфине уверены: выявить тех, кто в тени, труда не составит, уверены специалисты. Для помощи они намерены подключить геолокацию и статистику поступлений на счет. Еще один старый добрый метод – это получение чека. Тогда ваши платежи уж точно будут учтены.

Источник: КТК

Напомним, ранее журналисты Нурфин выяснили, как повлияют на покупателей поправки о мобильных переводах в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944767-otdelnye-prodavtsy-i-taksisty-otkazyvayutsya-prinimat-u-kazahstantsev-oplatu-perevodom/