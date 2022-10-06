Девушка из России рассмешила Казнет, назвав баурсаки колобками (видео)

Баурсаки. Кадр из видео: YouTube/Cooking Madina

Приехавшая в Казахстан девушка из России опубликовала в TikTok видеоролик, в котором похвалила казахстанцев за гостеприимство, а также по ошибке назвала баурсаки "колобками".

"Вы просто посмотрите, мы стоим в очереди и нас решили покормить вот такими колобками. Казахские люди самые лучшие", - сказала россиянка на видео.

В описании к видео говорится, что она вместе с другими российскими гражданами стояла в очереди в один из банков в Астане. Тут местные жители начали угощать их горячим чаем с молоком и баурсаками.

Ролик набрал почти 18 тысяч лайков и свыше 300 тысяч просмотров. В комментариях казахстанцы пожелали ей приятного аппетита и сказали, что она рассмешила их, назвав баурсаки "колобками".

Ранее мы писали о диалоге "Саши и Миши", который набрал популярность в Казнете. А также о российском актере, который перечислил несколько вещей, приятно удививших его в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1991413-devushka-iz-rossii-rassmeshila-kaznet-nazvav-baursaki-kolobkami/