Девушка из России рассмешила Казнет, назвав баурсаки колобками (видео)
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Приехавшая в Казахстан девушка из России опубликовала в TikTok видеоролик, в котором похвалила казахстанцев за гостеприимство, а также по ошибке назвала баурсаки "колобками".
"Вы просто посмотрите, мы стоим в очереди и нас решили покормить вот такими колобками. Казахские люди самые лучшие", - сказала россиянка на видео.
В описании к видео говорится, что она вместе с другими российскими гражданами стояла в очереди в один из банков в Астане. Тут местные жители начали угощать их горячим чаем с молоком и баурсаками.
Ролик набрал почти 18 тысяч лайков и свыше 300 тысяч просмотров. В комментариях казахстанцы пожелали ей приятного аппетита и сказали, что она рассмешила их, назвав баурсаки "колобками".
Ранее мы писали о диалоге "Саши и Миши", который набрал популярность в Казнете. А также о российском актере, который перечислил несколько вещей, приятно удививших его в стране.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1991413-devushka-iz-rossii-rassmeshila-kaznet-nazvav-baursaki-kolobkami/