Диалог "Саши и Миши" на казахском языке стал вирусным в Казнете (видео)
Опубликовано:
Житель Актобе опубликовал в своем TikTok-аккаунте видео, на котором двое парней славянской внешности разговаривают на казахском языке. Ролик стал популярным среди казахстанцев.
Действие разворачивается рядом с кофе-точкой. В этом месте клиентов обслуживал продавец, которого зовут Михаил. К нему подходит парень по имени Александр и на казахском языке озвучивает свой заказ.
"Дайте, пожалуйста, два капучино, 0,5 [литра]", — уточняет Александр.
"С сахаром?" — спрашивает в ответ на казахском Михаил.
"Без сахара", — отвечает покупатель.
В конце видеоролика Александр называет цену заказа, а Михаил спрашивает, можно ли оплатить с помощью QR. Тоже на казахском языке.
Ранее мы писали, что российский актер, приехавший в Казахстан, рассказал о впечатлениях о стране.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991166-dialog-sashi-i-mishi-na-kazahskom-yazyke-stal-virusnym-v-kaznete-video/