Диалог "Саши и Миши" на казахском языке стал вирусным в Казнете (видео)

Момент после разговора. Кадр из видео: tiktok.com/@amanzhan_anapin

Житель Актобе опубликовал в своем TikTok-аккаунте видео, на котором двое парней славянской внешности разговаривают на казахском языке. Ролик стал популярным среди казахстанцев.

Действие разворачивается рядом с кофе-точкой. В этом месте клиентов обслуживал продавец, которого зовут Михаил. К нему подходит парень по имени Александр и на казахском языке озвучивает свой заказ.

"Дайте, пожалуйста, два капучино, 0,5 [литра]", — уточняет Александр.

"С сахаром?" — спрашивает в ответ на казахском Михаил.

"Без сахара", — отвечает покупатель.

В конце видеоролика Александр называет цену заказа, а Михаил спрашивает, можно ли оплатить с помощью QR. Тоже на казахском языке.

Ранее мы писали, что российский актер, приехавший в Казахстан, рассказал о впечатлениях о стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991166-dialog-sashi-i-mishi-na-kazahskom-yazyke-stal-virusnym-v-kaznete-video/