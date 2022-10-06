Россиянин шел пешком от границы до Актобе и попал в больницу

Парень с рюкзаком. Иллюстративное фото: pexels.com

Россияне, которым помогли волонтеры, рассказали, как оказались в Актобе. Один из молодых людей, как выяснилось, был вынужден идти от границы пешком и в итоге попал в больницу, передает "Диапазон".

Во временном прибежище волонтеров три комнаты, одна из кроватей стоит даже в коридоре. На ней спит молодой человек, укутанный в одеяла.

В комнатах стоят раскладушки и матрасы. Кто-то из гостей работает за ноутбуком, некоторые обзванивают номера в поиске квартир.

Самый младший житель общежития - трехмесячный малыш из Москвы. Его родные долго искали, где остановиться в Актобе и чуть не остались на улице.

"Мы оказались в этом городе и не могли ничего снять. Был вариант остаться на улице с грудничком, а ребята нас просто подхватили. Мы несколько дней пробыли здесь под их крылом и заботой. Мы из Москвы, собрались буквально за два часа, чтобы не испытывать судьбу", - рассказала россиянка.

По ее словам, она, муж и ребенок несколько дней назад приехали в Актобе.

"Конечно, каждый думает, что он в такую ситуацию не попадет. Но никто не защищен и испытания могут прийти к любому. Слава Богу, что есть такие люди в Актобе. Огромная благодарность волонтерам за их огромные сердца, за их трудолюбие, за стремление помочь", - поблагодарила женщина.

Около 150 человек волонтеры забрали прямо с границы, также они ездили по городу и раздавали бесплатно сим-карты, кормили людей в очередях. Всего за неделю был предоставлен кров для 850 человек. Среди них и приезжие, и местные, у которых возникли проблемы с жильем. Сейчас необходимость в ночлеге пошла на спад.

"Каждая история - людская боль. Все бросить в одночасье и уехать. Мне сообщили, что в БСМП поступил молодой человек с истощением и переохлаждением. Наши врачи оказали ему медпомощь, а волонтер привезла сюда. Он еле шел, шатался. Мы его взяли под руки, посадили на диван, накормили и уложили спать. Я только отвернулась за одеялом, а он уже спал.

Он доехал до границы, долго стоял в очереди, а потом пешком много-много часов шел до города. Присесть отдохнуть ему было негде, за места в машине просили от 5 до 50 тысяч рублей. Это около 100 километров. Я считаю, что на чужих проблемах нельзя зарабатывать. Тем не менее, это их выбор", - рассказала волонтер Екатерина Голотина.

Также полицейские привезли ребят, у которых украли все деньги. Волонтеры им тоже помогли.

"Была еще семья с двумя детьми. У девочки было обветренное лицо, они долго шли пешком на границе и перемерзли. Она такая худенькая, маленькая, укуталась в одеяло. Так тяжело смотреть, когда страдают дети. Наша девочка из команды увезла их к себе", - добавила Екатерина.

Артем приехал в Актобе из Ярославля через Уральск. На границе он стоял 53 часа.

"Я по профессии инженер. Рассматриваю здесь разные варианты, ищу жилье. Пока нет ясности, как дальше поступить. Я не знал, проеду на границе или не проеду. Там мы сдружились с ребятами, доехали до Уральска, я поехал дальше.

Приехал в Актобе и обзванивал по объявлениям квартиры, но ничего не нашел. Когда уже стемнело и стало холодно, мне жена подсказала телефон волонтеров. Прием был очень добрый и теплый, я очень рад и благодарен", - отметил россиянин.

Напомним, ранее граждане соседней страны также делились своими историями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991360-rossiyanin-shel-peshkom-ot-granitsy-do-aktobe-i-popal-v-bolnitsu/