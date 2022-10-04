"Люди очень топят за президента": российский актер рассказал о впечатлениях о Казахстане

Сергей Романович. Фото: Instagram/s_romanovich

Приехавший недавно в Казахстан российский актер Сергей Романович рассказал о трех вещах в стране, которые его приятно удивили. О своих впечатлениях он рассказал в Instagram Stories.

"История с людьми. Кто-то сделал мне скидку на квартиру. Или человек, которого я знаю пару часов, отдает мне свою новую машину Mercedes с водителем, чтобы я здесь ездил все это время. То есть такие доброта и бескорыстие меня сильно подкупили и удивили. Мне было очень приятно", - сказал Романович.

Второе, что приятно впечатлило актера, - уровень цифровизации в стране.

"Приложение Kaspi - вообще пушка. Не то, что я получил карту за 10 минут. В этом приложении у вас там все: водительское удостоверение, свидетельство о рождении, загс. У тебя в одном приложении все: продукты, госуслуги. Я могу сесть в кафе с человеком, купить у него тачку и за пять минут в этом приложении переоформить", - говорит Романович.

И последнее - то, как большинство казахстанцев поддерживают главу государства.

"Здесь люди очень топят за президента [Токаева] <...> процентов 70 <...> и это большая редкость, когда народ так "газует" за президента", - поделился он.

Актер Сергей Романович может быть известен зрителю по сериалам "Кухня", "Обнимая небо", "Метод".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1991021-lyudi-ochen-topyat-za-prezidenta-rossiyskiy-akter-rasskazal-o-vpechatleniyah-o-kazahstane/