Смертельное ДТП с детьми в Бестереке: находившийся за рулем мужчина перестал узнавать людей

Сын мужчины, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП с детьми в области Абай, рассказал, что его отец после приступа перестал узнавать людей, сообщает Седьмой канал.

По информации телеканала, в Урджарском районе простились с тремя детьми, погибшими в ДТП. Двоих сестер из одной семьи похоронили в селе Жангызтобе Жарминского района. Двухлетнего Нурадила - в селе Елтай. На траурную церемонию собрались родственники, односельчане и представители акимата.

Одна мама не смогла проводить в последний путь своего младшего сына - она находится в Астане рядом с двумя другими своими детьми, которые чудом выжили в аварии. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести, они находятся в реанимации. Еще одна девятилетняя девочка остается в районной больнице.

"Ребенку проведена операция - трепанация черепа. Сейчас состояние стабильно тяжелое, без изменений. Она находится на аппарате искусственной вентиляции легких. На данный момент остается только ждать. Прогнозы давать рано", - прокомментировала заместитель главного врача Урджарской районной больницы Мадина Ногайбаева.

По информации телеканала, 55-летний водитель, которого сейчас обвиняют в совершении ДТП, был жителем того же села. В течение 20 лет он управлял автобусом. В тот день, по словам его родных, у мужчины случился приступ, и он не смог удержать руль.

"Состояние его здоровья тяжелое, но он находится под арестом. Он не узнает людей, потому что у него был приступ. После приступа он не смог удержать руль, рядом была мама. Все произошло в одно мгновение - трагический случай. Мы выражаем соболезнования. Просим прощения", - сказал сын водителя Ерканат Серикулы.

Накануне министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова посетила детей, которые пострадали в ДТП в Бестереке.

Напомним, 19 августа, в селе Бестерек области Абай автомобиль наехал на играющих возле дома детей - три ребенка погибли, еще трое пострадали. На место вылетел самолет с медиками по поручению президента Казахстана.

Водитель Toyota был задержан. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии он был трезв. Его арестовали на два месяца. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП детей.

По данным акимата, погибшим детям от 2 до 7 лет. Пострадавшим - от 6 до 9 лет. Они - дети из двух семей. Предварительно, двое из погибших были жителями села Жангизтобе Жарминского района и приехали в Урджар в гости к своим дедушке и бабушке, один ребенок являлся жителем Урджарского района.

Вскоре за пострадавшими детьми прибыл борт санавиации. Также сообщалось, что аким области Абай Берик Уали выразил соболезнования семьям, потерявшим детей в результате наезда автомобиля.

Также накануне столичные врачи рассказали о состоянии пострадавших детей из области Абай.

