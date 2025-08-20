jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      ДТП с детьми в области Абай: в Минздраве рассказали о тяжести полученных травм

      Опубликовано:

      Ребенок на кровати в больничной палате
      Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: Rattankun Thongbun / Getty Images

      В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП в области Абай детей - будет решен о транспортировке пациентов в Астану, передает NUR.KZ

      Детям, пострадавшим в ДТП в Урджарском районе области Абай, на сегодня оказывается вся необходимая медицинская помощь.

      "Мультидисциплинарная бригада в составе специалистов областного и республиканского уровня провели весь комплекс диагностических обследований, сделали оценку состояния пострадавших и составили план оперативного лечения", - говорится в сообщении.

      В настоящий момент в стационаре находится трое пострадавших детей, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, двух других - стабильное тяжелое.

      Как пояснили в Минздраве, тяжесть состояния пациентов обусловлена полученными травмами.

      У детей диагностированы черепно-мозговые травмы, травмы опорно-двигательного аппарата и внутренних органов.

      После стабилизации состояния детей будет решен вопрос об их транспортировке воздушным бортом в Астану.

      Одной из пациенток бригадой врачей сейчас проводится сложная нейрохирургическая операция на головной мозг, кровотечение внутренних органов остановлено, добавили в ведомстве.

      "Как ранее сообщалось, по поручению главы государства для оказания медицинской помощи детям, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии в Урджарском районе области Абай, самолет С-295 военно-транспортной авиации министерства обороны вылетел с медицинской бригадой на борту", - сообщили в Минздраве.

      В составе команды - нейрохирург, травматолог и реаниматолог.

      Министерство здравоохранения держит ситуацию на особом контроле.

      Напомним, накануне в селе Бестерек автомобиль наехал на шестерых детей, игравших рядом с домом. Двое погибли на месте, один - по пути в больницу, еще троих госпитализировали.

      В полиции сообщали, что за рулем машины находился 55-летний мужчина. Предварительно, он был трезв, но не справился с управлением. Сейчас водитель в ИВС.

      В Минздраве сообщали, что по поручению президента в область Абай направился борт с медицинской бригадой на борту в составе реаниматолога, нейрохирурга и травматолога.

      Вчера вечером в облздраве сообщали, что состояние троих пострадавших детей оценивается как тяжелое, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

      По поручению акима области Берика Уали семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка в организации похорон, а также психологическая и материальная помощь.

