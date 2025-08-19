Трое детей погибли: самолет с медиками вылетел по поручению Токаева в область Абай

В селе Бестереке области Абай автомобиль наехал на играющий возле дома детей - три ребенка погибли, еще трое пострадали. На место вылетел самолет с медиками по поручению президента, передает NUR.KZ.

По информации МИА Казинформ, в селе Бестерек 55-летний водитель Toyota потерял управление и врезался в группу детей, которые находились у ворот дома, в десяти метрах от проезжей части. Трое из них погибли, трое госпитализированы.

В Telegram-канале Министерства здравоохранения сообщили, что глава государства поручил направить на место происшествия борт с медицинской помощью.

"По поручению главы государства для оказания медицинской помощи детям, пострадавшим в ДТП в Урджарском районе области Абай, вылетел самолет С-295 военно-транспортной авиации Министерства обороны с медицинской бригадой на борту в составе реаниматолога, нейрохирурга и травматолога", - пояснили в Минздраве.

Напомним, ранее страшная авария произошла на трассе под Карагандой. В результате на месте ДТП погибли 28-летняя девушка и ее трехмесячная дочь, 31-летний водитель и двое его детей 8 и 4 лет были доставлены в больницу.

До этого в Костанайской области произошло столкновение велосипедиста с полуприцепом грузовика, несовершеннолетний пострадавший скончался на месте.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

