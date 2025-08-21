Глава Минздрава посетила пострадавших в ДТП в Бестереке детей (видео)

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова посетила детей, которые пострадали в ДТП в Бестереке, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городской многопрофильной детской больницы №2 Астаны.

Вместе с главой Минздрава медучреждение посетила руководитель управления здравоохранения города Астаны Алия Рустемова.

В ходе визита был проведен обход - представители навестили маму, выразили слова поддержки и отметили, что вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.

"Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь детей", - сообщили в больнице.

Напомним, 19 августа, в селе Бестерек области Абай автомобиль наехал на играющих возле дома детей - три ребенка погибли, еще трое пострадали. На место вылетел самолет с медиками по поручению президента Казахстана.

Водитель Toyota был задержан. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии он был трезв. Его арестовали на два месяца. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП детей.

По данным акимата, погибшим детям от 2 до 7 лет. Пострадавшим - от 6 до 9 лет. Они - дети из двух семей. Предварительно, двое из погибших были жителями села Жангизтобе Жарминского района и приехали в Урджар в гости к своим дедушке и бабушке, один ребенок являлся жителем Урджарского района.

Вчера за пострадавшими детьми прибыл борт санавиации. Также сообщалось, что аким области Абай Берик Уали выразил соболезнования семьям, потерявшим детей в результате наезда автомобиля.

Также накануне столичные врачи рассказали о состоянии пострадавших детей из области Абай.

