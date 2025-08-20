Гибель детей в области Абай: водителя арестовали

В Министерстве внутренних дел сделали заявление после ДТП в области Абай, в результате которого погибли трое детей, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в Telegram-канале "Новости МВД РК", ДП области Абай проводится расследование уголовного дела по факту ДТП, произошедшего в Урджарском районе, повлекшего за собой гибель троих несовершеннолетних.

"По данному факту подозреваемый водитель незамедлительно задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Санкцией суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле МВД", - заявили в ведомстве.

Напомним, вчера, 19 августа, в селе Бестерек области Абай автомобиль наехал на играющих возле дома детей - три ребенка погибли, еще трое пострадали. На место вылетел самолет с медиками по поручению президента Казахстана.

Водитель Toyota был задержан. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии он был трезв.

Позже в акимате региона сообщили, что на месте работает специальная группа под координацией заместителя главы области.

Также в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП детей. По данным ведомства, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, двух других - стабильное тяжелое. У детей диагностированы черепно-мозговые травмы, травмы опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. После стабилизации состояния будет решен вопрос о транспортировке пациентов воздушным бортом в Астану.

По данным акимата, погибшим детям от 2 до 7 лет. Пострадавшим - от 6 до 9 лет. Они - дети из двух семей. Предварительно, двое из погибших были жителями села Жангизтобе Жарминского района и приехали в Урджар в гости к своим дедушке и бабушке, один ребенок являлся жителем Урджарского района. Из трех пострадавших детей двое из Урджарского района, один - из Жарминского.

