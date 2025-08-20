Столичные врачи рассказали о состоянии пострадавших детей из области Абай

Пострадавших в ДТП в области Абай детей спецбортом санавиации доставили в Астану - столичные врачи о состоянии пациентов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу УОЗ города.

Как пояснили в ведомстве, по линии санитарной авиации в МГДБ №2 доставлены двое детей. В настоящее время они находятся под наблюдением специалистов в отделении реанимации.

"У детей тяжелая сочетанная травма, множество переломов, травматический шок. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объёме, проводятся необходимые обследования и лечебные мероприятия", - сообщили в УОЗ.

Ситуация находится под контролем врачей, добавили в пресс-службе.

Напомним, 19 августа, в селе Бестерек области Абай автомобиль наехал на играющих возле дома детей - три ребенка погибли, еще трое пострадали. На место вылетел самолет с медиками по поручению президента Казахстана.

Водитель Toyota был задержан. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии он был трезв. Его арестовали на два месяца. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП детей.

По данным акимата, погибшим детям от 2 до 7 лет. Пострадавшим - от 6 до 9 лет. Они - дети из двух семей. Предварительно, двое из погибших были жителями села Жангизтобе Жарминского района и приехали в Урджар в гости к своим дедушке и бабушке, один ребенок являлся жителем Урджарского района.

Сегодня за пострадавшими детьми прибыл борт санавиации. Также сообщалось, что аким области Абай Берик Уали выразил соболезнования семьям, потерявшим детей в результате наезда автомобиля.

