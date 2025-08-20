"Приехали в гости к дедушке и бабушке": появились новые подробности трагедии в области Абай

В акимате области Абай озвучили новые подробности трагедии, в результате которой погибли трое детей, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как отмечается в официальном Telegram-канале акимата области Абай, в Урджарском районе произошел дорожно-транспортный инцидент, в результате которого погибли трое детей в возрасте от 2 до 7 лет.

Еще трое детей в возрасте от 6 до 9 лет получили травмы и в настоящее время находятся под наблюдением врачей, им оказывается необходимая медицинская помощь.

"По предварительным данным, пострадавшие являются детьми из двух семей. Двое из погибших были жителями села Жангизтобе Жарминского района и приехали в Урджар в гости к своим дедушке и бабушке, один ребенок являлся жителем Урджарского района. Из трех пострадавших детей двое из Урджарского района, один - из Жарминского", - рассказали в ведомстве.

Здесь отметили, что со стороны акимата области семьям погибших оказывается вся необходимая помощь для организации похорон. Также будет предоставлена психологическая и материальная поддержка.

На месте происшествия под координацией заместителя акима области работает специальная рабочая группа. Ситуация находится на особом контроле руководства области.

Напомним, вчера, 19 августа, в селе Бестерек области Абай автомобиль наехал на играющих возле дома детей - три ребенка погибли, еще трое пострадали. На место вылетел самолет с медиками по поручению президента Казахстана.

Водитель Toyota был задержан. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии он был трезв.

Позже в акимате региона сообщили, что на месте работает специальная группа под координацией заместителя главы области.

Также в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП детей. По данным ведомства, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, двух других - стабильное тяжелое. У детей диагностированы черепно-мозговые травмы, травмы опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. После стабилизации состояния будет решен вопрос о транспортировке пациентов воздушным бортом в Астану.

