Ребенок погиб в ДТП с грузовиком в Костанайской области

В Костанайской области произошло столкновение велосипедиста с полуприцепом грузовика, несовершеннолетний пострадавший скончался на месте, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

По факту ДТП с погибшим несовершеннолетним, имевшем место в поселке Тобол района Беимбета Майлина, полицией начато досудебное расследование. Подробности трагедии корреспонденту NUR.KZ рассказали в Департаменте полиции Костанайской области.

"В ходе следствия установлено, что днем 22 июля 2025 года по улице Элеваторная произошло столкновение велосипедиста с полуприцепом грузового транспортного средства, следовавшего в попутном направлении. В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе полиции Костанайской области и призвали водителей к осторожности и соблюдению правил дорожного движения.

По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ранее в Семее произошло ДТП с трагическим исходом - водитель КамАЗа сбил велосипедиста. В результате наезда мужчина, управлявший велосипедом, от полученных травм скончался на месте происшествия.

В мае этого года в Караганде произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и велосипедиста. В результате происшествия велосипедист скончался на месте.

В конце мая в Атырау произошел жуткий инцидент - маленького мальчика задавил КамАЗ. Ребенок погиб на месте происшествия.

В апреле в Астане во дворовой территории грузовик сбил ребенка 6 лет. Мальчик от полученных травм скончался в больнице.

До этого в Алматы произошло ДТП, в результате которого погибла семилетняя девочка - грузовик допустил наезд на ребенка.

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