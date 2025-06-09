Водитель КамАЗа насмерть сбил велосипедиста в Семее

Сегодня в Семее произошло ДТП с трагическим исходом - водитель КамАЗа сбил велосипедиста, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области Абай.

По данным региональной полиции, водитель грузового автомобиля - КамАЗа, выезжая с улицы Папанина на улицу Каржаубайулы, совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося по проезжей части.

"В результате наезда мужчина, управлявший велосипедом, от полученных травм скончался на месте происшествия. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Начато досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека. Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия", - сообщили в полиции.

В мае этого года в Караганде произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и велосипедиста. В результате происшествия велосипедист скончался на месте.

В конце мая в Атырау произошел жуткий инцидент - маленького мальчика задавил КамАЗ. Ребенок погиб на месте происшествия.

А в апреле трагедия произошла в Алматы: водитель "КамАЗа" буксировал автобус, но транспорт отцепился и выехал на тротуар, в результате чего погиб мужчина.