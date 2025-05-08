Велосипедист погиб в результате ДТП с маршрутным автобусом в Караганде

В Караганде произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и велосипедиста. В результате происшествия велосипедист скончался на месте, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 8 мая в 11:24 в 12-м микрорайоне города Караганды в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и велосипедиста последний скончался на месте.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначен комплекс необходимых экспертиз. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД и проявлению максимальной ответственности на дорогах.

Ранее также в Карагандинской области насмерть сбили 58-летнего велосипедиста. От полученных травм он скончался в больнице.

Также мы сообщали, что на трассе в Карагандинской области произошло смертельное ДТП с участием самосвала и автобуса.

А в Алматинской области автобус сбил 42-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте.