Велосипедист погиб в результате ДТП с маршрутным автобусом в Караганде
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В Караганде произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и велосипедиста. В результате происшествия велосипедист скончался на месте, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 8 мая в 11:24 в 12-м микрорайоне города Караганды в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и велосипедиста последний скончался на месте.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначен комплекс необходимых экспертиз. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД и проявлению максимальной ответственности на дорогах.
Ранее также в Карагандинской области насмерть сбили 58-летнего велосипедиста. От полученных травм он скончался в больнице.
Также мы сообщали, что на трассе в Карагандинской области произошло смертельное ДТП с участием самосвала и автобуса.
А в Алматинской области автобус сбил 42-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2243094-velosipedist-pogib-v-rezultate-dtp-s-marshrutnym-avtobusom-v-karagande/