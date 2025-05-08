Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Велосипедист погиб в результате ДТП с маршрутным автобусом в Караганде

Опубликовано:

Авто сбило велосипед
ДТП с участием велосипеда. Иллюстративное фото: Osobystist / Getty Images

В Караганде произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и велосипедиста. В результате происшествия велосипедист скончался на месте, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 8 мая в 11:24 в 12-м микрорайоне города Караганды в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и велосипедиста последний скончался на месте.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначен комплекс необходимых экспертиз. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД и проявлению максимальной ответственности на дорогах.

Ранее также в Карагандинской области насмерть сбили 58-летнего велосипедиста. От полученных травм он скончался в больнице.

Также мы сообщали, что на трассе в Карагандинской области произошло смертельное ДТП с участием самосвала и автобуса.

А в Алматинской области автобус сбил 42-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2243094-velosipedist-pogib-v-rezultate-dtp-s-marshrutnym-avtobusom-v-karagande/