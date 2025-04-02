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Грузовик насмерть сбил ребенка в Алматы

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Пешеходный переход
Пешеходный переход: inform.kz

В Алматы сегодня произошло ДТП, в результате которого погибла семилетняя девочка - грузовик допустил наезд на ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

"Данное ДТП имело место сегодня в 12:17 в Алатауском районе города Алматы. Водитель грузовика Renault следовал по улице Бурундайская в западном направлении, и на пересечении с улицей Новое допустил наезд на семилетнюю девочку. Ребенок пересекал дорогу по пешеходному переходу", - отмечается в сообщении полиции.

Ребенок скончался на месте. По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело.

Недавно мы сообщали, что в Астане насмерть сбили школьницу, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В совершении смертельного наезда подозревают водителя грузового автомобиля.

А в феврале школьный автобус насмерть сбил девочку в селе Караоткель - погибшей было 10 лет.

В ноябре 2024 года в Сети появилась информация о том, что автобус школьной развозки переехал ребенка близ Алматы. В департаменте полиции Алматинской области подтвердили информацию.

Осенью прошлого года возле средней школы №26 в Астане водитель авто совершил наезд на 14-летнего подростка. Пострадавший был госпитализирован.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2232468-gruzovik-nasmert-sbil-rebenka-v-almaty/