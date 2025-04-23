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Грузовик насмерть сбил ребенка в Астане

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Место происшествия
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/myastanacity / Улан Абишев

В Астане на улице Аль-Фараби во дворовой территории грузовик сбил ребенка 6 лет. Мальчик от полученных травм скончался в больнице, передает NUR.KZ.

Информация появилась в Telegram-канале "Астана - Что? Где? Когда?"

"Снова грузовик наехал на ребенка! Мальчика сбил насмерть грузовик между домами", - написали авторы.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Астаны.

Нам сообщили, что по факту ДТП, повлекшего гибель несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, 38-летний водитель, управляя автомобилем марки Dongfeng, на улице Аль-Фараби во дворовой территории не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на 6-летнего велосипедиста.

В результате происшествия ребенок был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм", - информировали в пресс-службе Департамента полиции города Астаны.

Правоохранители предупреждают водителей о необходимости строго соблюдать максимальную бдительность при движении во дворах и жилых зонах, и следовать требованиям дорожных знаков.

Напомним, ранее в начале апреля в Алмалинском районе Алматы насмерть сбили 7-летнего ребенка, полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, повлекшего смерть человека. Сообщалось, что мальчик переходил проезжую часть в неустановленном месте.

За день до этого в Алматы произошло ДТП, в результате которого погибла семилетняя девочка - грузовик допустил наезд на ребенка.

В марте этого года мы сообщали, что в Астане насмерть сбили школьницу, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В совершении смертельного наезда подозревают водителя грузового автомобиля.

А в феврале школьный автобус насмерть сбил девочку в селе Караоткель - погибшей было 10 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2238720-gruzovik-nasmert-sbil-rebenka-v-astane/