На трассе в Павлодарской области столкнулись две машины: погибли трое (фото)

Сегодня в 37 км от Павлодара произошло столкновение двух автомашин - пострадали 9 человек и погибли трое, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого 3 человека погибли.

"Установлено, 5 июля возле села Коктобе, в 37 км от Павлодара, произошло столкновение двух автомашин. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. На месте работают сотрудники полиции", - сообщили в ведомстве.

В Департаменте полиции напомнили, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства.

Ранее сообщалось, что военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона и его родители погибли в ДТП в области Абай.

Также на трассе Алматы-Бишкек произошло массовое ДТП с участием трех транспортных средств, погибли пять человек, еще четверо пострадали.

В июне текущего года в ДТП в Петропавловске погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Также мы писали, что ДТП произошло в Алатауском районе Алматы - в результате столкновения двух автомобилей один из них врезался в АЗС. Водитель и пассажир Mercedes получили травмы и были доставлены в медучреждение.

До этого смертельная авария произошла на трассе в Алматинской области - погибли два человека. Трагедия произошла на 32 километре автодороги "Алматы-Кокпек-Коктал".

Также на автодороге Алматы-Бишкек произошла авария - отцепившийся от КамАЗа прицеп выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой, погибли четыре человека.