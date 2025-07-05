На трассе в Павлодарской области столкнулись две машины: погибли трое (фото)
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Сегодня в 37 км от Павлодара произошло столкновение двух автомашин - пострадали 9 человек и погибли трое, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого 3 человека погибли.
"Установлено, 5 июля возле села Коктобе, в 37 км от Павлодара, произошло столкновение двух автомашин. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. На месте работают сотрудники полиции", - сообщили в ведомстве.
В Департаменте полиции напомнили, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства.
Ранее сообщалось, что военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона и его родители погибли в ДТП в области Абай.
Также на трассе Алматы-Бишкек произошло массовое ДТП с участием трех транспортных средств, погибли пять человек, еще четверо пострадали.
В июне текущего года в ДТП в Петропавловске погибли четыре человека, в том числе ребенок.
Также мы писали, что ДТП произошло в Алатауском районе Алматы - в результате столкновения двух автомобилей один из них врезался в АЗС. Водитель и пассажир Mercedes получили травмы и были доставлены в медучреждение.
До этого смертельная авария произошла на трассе в Алматинской области - погибли два человека. Трагедия произошла на 32 километре автодороги "Алматы-Кокпек-Коктал".
Также на автодороге Алматы-Бишкек произошла авария - отцепившийся от КамАЗа прицеп выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой, погибли четыре человека.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2262705-na-trasse-v-pavlodarskoy-oblasti-stolknulis-dve-mashiny-pogibli-troe-foto/
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