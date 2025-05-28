"Прицеп вышел из-под контроля": страшная смертельная авария произошла на трассе Алматы - Бишкек

Сегодня на автодороге Алматы-Бишкек произошла авария - отцепившийся от КамАЗа прицеп выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой, есть погибшие, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Алматинской области, по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 28 мая около 18:00 на 44 километре автодороги Алматы - Бишкек, возбуждено уголовное дело.

"Предварительно установлено, что 39-летний житель Туркестанской области, управляя грузовой автомашиной марки КамАЗ, допустил отсоединение прицепа. Вышедший из-под контроля прицеп выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Geely, а последняя по инерции с автомобилем KIA Sportage.

В результате трагедии на месте происшествия погибли четыре человека, в том числе водитель Geely", - отмечается в сообщении полиции.

В настоящее время проводится всестороннее расследование. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Напомним, на днях в Атырау КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего пассажир легковушки скончался на месте происшествия от полученных травм.

В этот же день в Алматинской области обряд "алып қашу" закончился смертельным ДТП, в котором погибла невеста. Информацию подтвердили в полиции Алматинской области.

Также на трассе Самара - Шымкент в ЗКО столкнулись два автомобиля Toyota Camry - одна из машин оказалась на "встречке". Погибли три человека, еще четверо пострадали.

До этого в Алматы на Кульджинском тракте легковой автомобиль столкнулся с грузовой машиной - в результате ДТП погибли два человека.

В тот же день стало известно о другом смертельном ДТП: микроавтобус с иностранцами столкнулся с грузовиком в Костанайской области, погибли 6 человек.