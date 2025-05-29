Двое погибли, шестеро - в больнице: жуткая авария произошла на трассе в Алматинской области (видео)
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Смертельная авария произошла сегодня на трассе в Алматинской области - погибли два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
Трагедия произошла на 32 километре автодороги "Алматы-Кокпек-Коктал".
По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Cadillac Escalade, не уступив дорогу транспортному средству, движущемуся по главной, допустил столкновение с автомобилем KIA K5.
Как сообщили в полиции, в результате аварии водитель и пассажир KIA K5 скончались в медицинском учреждении.
Еще один пассажир корейского авто, а также водитель и четыре пассажира Cadillac были госпитализированы.
В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
"В настоящее время назначены необходимые экспертизы, проводится сбор доказательств, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Призываем водителей строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и ответственными на дороге", - заявили в полиции.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
На днях в Алматинской области обряд "алып қашу" закончился смертельным ДТП, в котором погибла невеста. Информацию подтвердили в полиции региона.
Также на автодороге Алматы-Бишкек произошла авария - отцепившийся от КамАЗа прицеп выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. погибли четыре человека.
До этого в Алматы на Кульджинском тракте легковой автомобиль столкнулся с грузовой машиной - в результате ДТП погибли два человека.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2250279-dvoe-pogibli-shest-v-bolnice-zhutkaya-avariya-proizoshla-na-trasse-v-almatinskoy-oblasti-video/