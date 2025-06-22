Страшное ДТП на трассе Алматы-Бишкек: погибли пять человек, четверо госпитализированы

На трассе Алматы-Бишкек произошло массовое ДТП с участием трех транспортных средств, погибли пять человек, еще четверо пострадали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

В Instagram-аккаунте Sergek.kaz опубликовали кадры с места ДТП, которое, судя из описания, произошло на трассе Алматы - Бишкек. Отмечается, что в ДТП пострадали легвовой автомобиль и фура, а также ДТП загорелся прицеп грузовика.

Публикацию прокомментировали в Департаменте полиции Алматинской области. Там подтвердили, что ДТП произошло на автодороге Алматы - Бишкек.

"По предварительным данным, 42-летний водитель автомашины Mitsubishi Pajero, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с Toyota Highlander, а затем с прицепом грузового автомобиля DAF.

В результате аварии на месте происшествия погибли пять человек. Четверо пассажиров Mitsubishi Pajero и один пассажир Toyota Highlander. Остальные участники ДТП с различными травмами доставлены в медицинские учреждения", - заявили в полиции.

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В ДП добавили, что возбуждено уголовное дело, проводятся все необходимые следственные действия.

В июне текущего года в ДТП в Петропавловске погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Также мы писали, что ДТП произошло в Алатауском районе Алматы - в результате столкновения двух автомобилей один из них врезался в АЗС. Водитель и пассажир Mercedes получили травмы и были доставлены в медучреждение.

До этого смертельная авария произошла на трассе в Алматинской области - погибли два человека. Трагедия произошла на 32 километре автодороги "Алматы-Кокпек-Коктал".

Также на автодороге Алматы-Бишкек произошла авария - отцепившийся от КамАЗа прицеп выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой, погибли четыре человека.