Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в горящем авто в Петропавловске (видео)

Страшные кадры с охваченным огнем автомобилем появились сегодня в соцсетях Петропавловска. В ДП региона сообщили, что произошло ДТП, погибли четыре человека, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте sko_kz появилась информация о ДТП с последующим возгоранием автомобиля. Это видно на опубликованном видео с места происшествия.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Северо-Казахстанской области.

"5 июня на Мамлютской трассе в Петропавловске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "Mercedes" и "ГАЗель".

В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще двое госпитализированы в медучреждение", - сообщили в полиции.

Отмечается, что в настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

"Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий всем участникам дорожного движения необходимо строго следовать требованиям ПДД, соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, контролировать техническое состояние транспортных средств", - обратились к водителям в полиции.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее сообщалось, ДТП произошло в Алатауском районе Алматы - в результате столкновения двух автомобилей один из них врезался в АЗС. Водитель и пассажир Mercedes получили травмы и были доставлены в медучреждение.

До этого смертельная авария произошла на трассе в Алматинской области - погибли два человека. Трагедия произошла на 32 километре автодороги "Алматы-Кокпек-Коктал".

Также на автодороге Алматы-Бишкек произошла авария - отцепившийся от КамАЗа прицеп выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой, погибли четыре человека.