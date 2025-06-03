Mercedes влетел в АЗС после столкновения с Lexus в Алматы (фото)

ДТП произошло сегодня ранним утром в Алатауском районе Алматы - в результате столкновения двух автомобилей один из них врезался в АЗС, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Авария произошла сегодня, 3 июня, в 3:40 на проспекте Райымбека. Автомобиль марки Lexus при перестроении допустил столкновение с авто марки Mercedes, которое двигалось попутно.

В результате произошедшего немецкий седан врезался в бензоколонку на АЗС.

Авария. Фото: Zakon.kz

Водитель и пассажир Mercedes получили травмы и были доставлены в медучреждение.

К расследованию произошедшего ДТП приступили сотрудники УП Алатауского района.

Авария. Фото: Zakon.kz

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.