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Mercedes влетел в АЗС после столкновения с Lexus в Алматы (фото)

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Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

ДТП произошло сегодня ранним утром в Алатауском районе Алматы - в результате столкновения двух автомобилей один из них врезался в АЗС, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Авария произошла сегодня, 3 июня, в 3:40 на проспекте Райымбека. Автомобиль марки Lexus при перестроении допустил столкновение с авто марки Mercedes, которое двигалось попутно.

В результате произошедшего немецкий седан врезался в бензоколонку на АЗС.

Автомобиль врезался в бензоколонку
Авария. Фото: Zakon.kz

Водитель и пассажир Mercedes получили травмы и были доставлены в медучреждение.

К расследованию произошедшего ДТП приступили сотрудники УП Алатауского района.

Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2251674-mercedes-vletel-v-azs-posle-stolknoveniya-s-lexus-v-almaty-foto/