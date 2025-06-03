Mercedes влетел в АЗС после столкновения с Lexus в Алматы (фото)
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ДТП произошло сегодня ранним утром в Алатауском районе Алматы - в результате столкновения двух автомобилей один из них врезался в АЗС, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
Авария произошла сегодня, 3 июня, в 3:40 на проспекте Райымбека. Автомобиль марки Lexus при перестроении допустил столкновение с авто марки Mercedes, которое двигалось попутно.
В результате произошедшего немецкий седан врезался в бензоколонку на АЗС.
Водитель и пассажир Mercedes получили травмы и были доставлены в медучреждение.
К расследованию произошедшего ДТП приступили сотрудники УП Алатауского района.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2251674-mercedes-vletel-v-azs-posle-stolknoveniya-s-lexus-v-almaty-foto/