13-летнюю девочку насмерть сбили в Уральске

Вчера, 20 июня, в Уральске произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого на месте скончалась девочка 13 лет, передает "Мой город".

20 июня в Уральске на мосту в районе Автопарка образовались огромные заторы. Как выяснилось, там произошло ДТП.

"20 июня 2025 года примерно в 17:30 на путепроводе (на мосту) по ул. С. Датова несовершеннолетняя 2011 года рождения перебегала дорогу в неустановленном месте, где на нее совершил наезд автомобиль "Лада Гранта" под управлением водителя 1999 года рождения. Ребенка пытались реанимировать сотрудники скорой помощи, однако от полученных травм она скончалась на месте, не приходя в сознание", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

По данному факту начато досудебное расследование, полицейскими устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, ранее в Сатпаеве авто насмерть сбило девочку. За отсутствие дорожной разметки пешеходного перехода, на котором произошел наезд, привлекли к ответственности замакима города. Водителя авто поместили под стражу.

В конце мая двух девочек сбили на пешеходном переходе в Жамбылской области. Одна из девочек, 2017 года рождения, находилась в критическом состоянии.

До этого в Актау случилось серьезное ДТП - двух подростков, переходивших дорогу по пешеходному переходу, сбило авто. Один из пострадавших находился в коме.

Также в Алматинской области на пешеходном переходе водитель Mercedes сбил двух людей. По данным очевидцев, пострадали бабушка и ребенок.

Отметим, санкция ст.345 ч.2 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7 864 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.