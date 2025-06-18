Замакима Сатпаева наказали после гибели ребенка

В Сатпаеве авто насмерть сбило девочку. За отсутствие дорожной разметки пешеходного перехода, на котором произошел наезд, привлекли к ответственности замакима города, передает NUR.KZ.

Telegram-канал Kris_p_astana опубликовал информацию о ДТП с участием несовершеннолетней и показал видео произошедшего.

"12-летняя девочка была сбита автомобилем в момент, когда переходила дорогу", - говорится в посте.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции области Ұлытау, 16 июня в Сатпаеве водитель легкового автомобиля на пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнюю, которая от полученных травм скончалась на месте.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование. Водителя транспортного средства водворили в изолятор временного содержания.

"За невыполнение требований по производству работ на дорогах, а именно отсутствие соответствующей разметки, к ответственности привлечен заместитель акима города Сатпаева. Ранее в местный исполнительный орган города было направлено предписания по нанесению дорожной разметки пешеходного перехода", - отметили в полиции.

Ход расследования взят на контроль руководством департамента полиции области.

В ведомстве заверили, что будут предприняты все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и привлечения виновных к ответственности.

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