Смертельное ДТП, после которого наказали замакима Сатпаева: водителя арестовали

После гибели девочки, сбитой на пешеходном переходе в Сатпаеве, водителя легкового автомобиля поместили под стражу до двух месяцев, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении водителя рассмотрел Сатпаевский городской суд.

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 345 УК РК.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 16 июня 2025 года примерно в 17:20 на улице Улытауская в Сатпаеве перед территорией рынка "Мал базары".

"Водитель автомобиля Toyota Camry, двигаясь в сторону Жезказгана по улице Муратбаева, совершил наезд на несовершеннолетнюю - пешехода 2012 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте. В этот момент с противоположного направления двигался автомобиль Lada Priora светлого цвета, который также наехал на подростка", - говорится в сообщении суда.

В результате ДТП девочка получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте происшествия до приезда машины скорой помощи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 345 УК РК.

"В ходе судебного заседания подозреваемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном. Также вина подозреваемого подтверждается материалами, приложенными к ходатайству органа уголовного преследования: протоколом допроса подозреваемого, протоколом допроса законного представителя потерпевшей, рапортом сотрудника полиции, протоколом очной ставки, а также видеозаписью", - отметили в суде.

Постановлением суда от 18 июня 2025 года в отношении обвиняемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Напомним, в Сатпаеве девочку сбил автомобиль в момент, когда она переходила дорогу.

За отсутствие разметки пешеходного перехода к ответственности привлекли заместителя акима Сатпаева. Как уточнили в департаменте полиции, ранее в акимат было направлено предписания по нанесению соответствующей дорожной разметки.