Mercedes Benz сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе в Алматинской области

В полиции Алматинской области сообщили, что сегодня на пешеходном переходе водитель Mercedes сбил двух людей. По данным очевидцев, пострадали бабушка и ребенок, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Твой Алматы" сегодня опубликовали видео, на кадрах которого видно группу людей около кареты скорой помощи.

"Возле ЖК "Аспан Сити" сегодня сбили бабушку и ребенка. Жильцы жалуются, что нет светофоров", - сказано в описании к видео.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование.

"Установлено, что водитель автомобиля Mercedes Benz совершил наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу. В результате оба пострадавших госпитализированы", - сообщили в ДП.

Напомним, в марте этого года в Кокшетау скончалась женщина, которая пострадала в шокирующем ДТП. Она шла с внучкой, когда на тротуар вылетела машина. За жизнь пожилой пациентки медики боролись две недели.

Накануне в Кызылординской области произошло ДТП на трассе KAZ-06. Оно привело к полному разрушению надземного пешеходного перехода.

Несколько дней назад трагедия произошла в Алматы: водитель "КамАЗа" буксировал автобус, но транспорт отцепился и выехал на тротуар, в результате чего погиб мужчина.