Водитель на скорости сбил детей в Актау: один ребенок в коме

В Актау в среду, 14 мая, случилось серьезное ДТП - двух подростков, переходивших дорогу по пешеходному переходу, сбило авто, передает Lada.kz.

Как сообщили изданию в полиции, ДТП произошло на участке дороги между микрорайонами Шығыс-2 и Шығыс-3.

"Пострадавших доставили в Мангистаускую областную детскую больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК. Дело находится на контроле у руководства департамента полиции", - сообщили в полиции региона.

В управлении здравоохранения сообщили, что один из пострадавших находится в коме.

"Дети 2013 и 2014 годов рождения, пострадавшие в ДТП, получили черепно-мозговые травмы. Их состояние тяжелое. Сейчас они находятся в реанимации. Врачи проводят осмотр и оказывают необходимую помощь", - сообщили в ведомстве.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Отметим, согласно статье 345 УК РК, за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека, предусмотрено уголовное наказание.

Меры наказания распределяются следующим образом:

если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести , деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет. если пострадавший получил тяжкий вред здоровью - наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

- наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. если погиб один человек - наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

- наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. если погибли двое и более человек - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.