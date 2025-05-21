Двух девочек сбили на пешеходном переходе в Жамбылской области

В селе Кордай Жамбылской области водитель автомобиля допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. Детей с травмами увезли в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в Департаменте полиции Жамбылской области, ДТП произошло 19 мая в 14:54. Водитель автомобиля марки "Mercedes-benz E240", двигаясь по улице Жибек Жолы, допустил наезд на двух несовершеннолетних, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

"В результате дорожно-транспортного происшествия дети с различными травмами госпитализированы в Кордайскую центральную районную больницу.

Сотрудниками полиции начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК. Автомашина водворена на специализированную стоянку", - пояснили в полиции.

Корреспондент NUR.KZ также обратился за комментарием в Управление здравоохранения Жамбылской области.

В ведомстве сообщили, что 19 мая в больницу поступили две пациентки. Одна из девочек, 2017 года рождения, находится в критическом состоянии.

"Ушиб головного мозга тяжелой степени, отек головного мозга. Внутрижелудочковое кровоизлияние. Перелом правой височной кости и затылочной кости справа. Мозговая кома 2-3 степени. Закрытый перелом крыла подвздошной кости слева.

Проведена операция - трепанация черепа - силами бригады санавиации в составе нейрохирурга и реаниматолога. Состояние критическое, в коме 2-3 степени, на ИВЛ, центральная гипертермия, судороги, левосторонняя гемиплегия, нестабильная", - сообщили в ведомстве.

Вторая пострадавшая 2014 года рождения. По информации управления, ее состояние стабильное.

"Гематома лобной области. Множественные переломы костей таза. Травма половых путей. Травматический шок при поступлении. Постгеморрагическая анемия легкой степени. Осмотрена реаниматологом по линии санавиации, рекомендации получены. Состояние стабильное, переведена в хирургическое отделение для дальнейшего лечения", - пояснили в управлении.

Отметим, санкция ст.345 ч.2 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7 864 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Напомним, несколько дней назад в Актау случилось серьезное ДТП - двух подростков, переходивших дорогу по пешеходному переходу, сбило авто. Один из пострадавших находился в коме.

А в начале мая в Турксибском районе Алматы водитель Toyota на пешеходном переходе сбил двух человек, оба госпитализированы в больницу.

Также в Алматинской области на пешеходном переходе водитель Mercedes сбил двух людей. По данным очевидцев, пострадали бабушка и ребенок.