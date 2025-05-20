Жуткое ДТП на "Кульджинке": два человека погибли после столкновения с грузовиком в Алматы

В Алматы на Кульджинском тракте легковой автомобиль столкнулся с грузовой машиной - в результате ДТП погибли два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу мегаполиса.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ рассказали подробности смертельного ДТП, которое произошло накануне в Турксибском районе.

"Водитель автомашины марки Volkswagen, следуя по Кульджинскому тракту в северном направлении, южнее улицы Бухтарминская, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной марки Howo.

В результате ДТП водитель Volkswagen и его пассажир скончались, еще один пассажир госпитализирован", - рассказали в ДП.

Volkswagen после ДТП. Фото: Zakon.kz

Как отметили в ведомстве, по факту ДТП, повлекшего смерть двух человек, управлением дознания возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы.

Сегодня также стало известно о другом смертельном ДТП: микроавтобус с иностранцами столкнулся с грузовиком в Костанайской области, погибли 6 человек.

На прошлой неделе в Алматинской области в результате ДТП погибла семья - супруги и их ребенок. В ДП региона сообщили, что по факту аварии начато досудебное расследование.

Также на прошлой неделе в Сети появилось видео очевидицы ДТП, произошедшего вчера вечером в Медеуском районе Алматы. Пост прокомментировали в полиции.