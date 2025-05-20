Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жуткое ДТП на "Кульджинке": два человека погибли после столкновения с грузовиком в Алматы

Опубликовано:

Место ДТП в Алматы, погибли двое
Место ДТП. Фото: Zakon.kz

В Алматы на Кульджинском тракте легковой автомобиль столкнулся с грузовой машиной - в результате ДТП погибли два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу мегаполиса.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ рассказали подробности смертельного ДТП, которое произошло накануне в Турксибском районе.

"Водитель автомашины марки Volkswagen, следуя по Кульджинскому тракту в северном направлении, южнее улицы Бухтарминская, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной марки Howo.

В результате ДТП водитель Volkswagen и его пассажир скончались, еще один пассажир госпитализирован", - рассказали в ДП.

Volkswagen после ДТП в Алматы
Volkswagen после ДТП. Фото: Zakon.kz

Как отметили в ведомстве, по факту ДТП, повлекшего смерть двух человек, управлением дознания возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы.

Сегодня также стало известно о другом смертельном ДТП: микроавтобус с иностранцами столкнулся с грузовиком в Костанайской области, погибли 6 человек.

На прошлой неделе в Алматинской области в результате ДТП погибла семья - супруги и их ребенок. В ДП региона сообщили, что по факту аварии начато досудебное расследование.

Также на прошлой неделе в Сети появилось видео очевидицы ДТП, произошедшего вчера вечером в Медеуском районе Алматы. Пост прокомментировали в полиции.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2246751-zhutkoe-dtp-na-kuldzhinke-dva-cheloveka-pogibli-posle-stolknoveniya-s-gruzovikom-v-almaty/