Две машины Toyota Camry столкнулись в ЗКО: погибли три человека

На трассе Самара - Шымкент в ЗКО столкнулись два автомобиля Toyota Camry - одна из машин оказалась на "встречке". Погибли три человека, еще четверо пострадали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 25 мая в 16:50 на 507 км автодороги Самара - Шымкент, вблизи поселка Алмазный, водитель автомашины Toyota Camry 60 выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение со встречным авто Toyota Camry 40.

В результате ДТП пассажир автомашины Toyota Camry 60 и два пассажира машины Toyota Camry 40 скончались на месте происшествия. Водители двух автомобилей и два пассажира Toyota Camry 40 были госпитализированы в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее в Сети появились видео, на которых запечатлели ДТП с участием выпускников в Жанаозене. В аварии участвовали автомашины Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser 100 и Lexus LX 450. Один из автомобилей вылетел с трассы после неудачного обгона.

В Алматы столкнулись служебный автомобиль полиции и легковушка. Виновником ДТП, по предварительным данным, является задержанный. Как сообщили в полиции, он находился в состоянии наркотического опьянения и дернул руль в сторону, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу.

В Алматинской области на трассе столкнулись легковой автомобиль и стоящий "КамАЗ". Водителя Kia Serato доставили в больницу. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.