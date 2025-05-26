КАМАЗ столкнулся с легковушкой в Атырау: один человек погиб

В Атырау КАМАЗ столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего пассажир легковушки скончался на месте происшествия от полученных травм, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале ATYRAU ONLINE появилась информация, что в Атырау КАМАЗ, груженный песком, столкнулся с легковушкой.

Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в полиции Атырауской области.

"26 мая около 15:00 водитель автомобиля марки КамАЗ, 1976 года рождения, на автодороге Атырау - Доссор в районе микрорайона Геолог, выехав со второстепенной дороги, совершил столкновение с автомобилем марки Great Wall Wingle 5, которым управлял водитель 1990 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля Great Wall Wingle 5, 1963 года рождения, скончался на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области.

Добавим, также сегодня в Алматинской области обряд "алып қашу" закончился смертельным ДТП, в котором погибла невеста. Информацию подтвердили в полиции Алматинской области.

На трассе Самара - Шымкент в ЗКО столкнулись два автомобиля Toyota Camry - одна из машин оказалась на "встречке". Погибли три человека, еще четверо пострадали.

Что касается столкновений легковых автомобилей с грузовиками, подобное произошло также 23 мая в Алматинской области: на трассе столкнулись легковой автомобиль и стоящий КамАЗ. Водитель легковушки доставлен в больницу.

До этого в Алматы на Кульджинском тракте легковой автомобиль столкнулся с грузовой машиной - в результате ДТП погибли два человека.

В тот же день стало известно о другом смертельном ДТП: микроавтобус с иностранцами столкнулся с грузовиком в Костанайской области, погибли 6 человек.