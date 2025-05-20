Страшное ДТП возле погранпоста в Костанайской области: погибли 6 человек (видео)

Микроавтобус с иностранцами столкнулся с грузовиком в Костанайской области, в результате ДТП погибли 6 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, утром 20 мая на автодороге Алматы - Екатеринбург, примерно в двух километрах от пограничного поста "Кайрак", водитель Ford Transit, перевозивший 10 пассажиров-иностранцев, столкнулся с грузовым автомобилем DAF.

В результате аварии на месте погибли шесть человек, еще пятеро с различными травмами были доставлены в Карабалыкскую районную больницу.

"По данному факту полицией начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся все необходимые следственные действия", - отметили в ДП Костанайской области.

Полицейские обратились к водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения.

"Будьте внимательны за рулем, не превышайте скорость и всегда оценивайте безопасность совершаемых маневров", - призвали правоохранители.

Добавим, что согласно ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

В начале мая в ДТП в Костанайской области при исполнении служебных обязанностей погиб участковый инспектор полиции, подполковник полиции Батырсаим Зайтинов. Глава МВД выразил соболезнования родным и близким сотрудника.