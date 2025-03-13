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Land Cruiser застрял на рельсах перед поездом, а водитель сбежал на юге Казахстана

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Джип преградил путь поезду
Внедорожник застрял на рельсах. Фото: АО "НК "КТЖ"

Внедорожник Toyota Land Cruiser преградил путь пассажирскому поезду на перегоне Медеу - Жетісу, застряв на рельсах. Водитель скрылся с места происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КТЖ".

Как сообщает пресс-служба нацкомпании, 12 марта в 15.46 машинист пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Алматы-2 - Павлодар, был вынужден применить экстренное торможение из-за автомобиля Toyota Land Cruiser, который выехал на железнодорожные пути в неустановленном месте и застрял между рельсами.

"С помощью прохожих железнодорожники оперативно отбуксировали внедорожник на безопасное место, после чего водитель скрылся с места происшествия", - отметили в пресс-службе АО "НК "КТЖ".

В результате инцидента поезд задержался на 16 минут. О случившемся сообщили в линейное управление полиции, ведется расследование.

За январь-февраль 2025 года на железнодорожных переездах произошло 4 ДТП из-за нарушений водителями автомобилей правил дорожного движения, что создало угрозу безопасности пассажиров и работников железной дороги. В 2024 году на железнодорожных переездах было зафиксировано 26 таких ДТП.

Ранее стало известно, что в Атырауской области машинист поезда предотвратил наезд на табун лошадей, которые вышли на пути в условиях бурана и плохой видимости. Работники дистанции отогнали табун от пути. В результате инцидента задержались два пассажирских и три грузовых поезда.

А 1 марта в Атырауской области на железнодорожном переезде станции Тендік по вине водителя грузового автомобиля произошло столкновение с грузовым поездом. В результате аварии пострадали работники локомотивной бригады. С рельсов сошли локомотив и 11 порожних вагонов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2227617-land-cruiser-zastryal-na-relsah-pered-poezdom-a-voditel-sbezhal-na-yuge-kazahstana/