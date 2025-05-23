Водитель легкового автомобиля пострадал при столкновении с КамАЗом в Алматинской области (видео)

В Алматинской области на трассе столкнулись легковой автомобиль и стоящий КамАЗ. Водитель легковушки доставлен в больницу, передает NUR.KZ cо ссылкой на ДП региона.

В Instagram-аккаунте @kris.p.original опубликовали видео, снятые очевидцами с места происшествия. Автор сообщил, что ДТП произошло по дороге в сторону Қонаева.

Подробности аварии корреспондент NUR.KZ уточнил в Департаменте полиции Алматинской области.

"По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 29 км автодороги Алматы – Оскемен с участием автомашины "Kia Serato" и стоящего грузового автомобиля марки КамАЗ, сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.

В результате столкновения 32-летний водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Оба транспортных средства получили механические повреждения", - сообщили в полиции.

По информации полиции, в настоящее время по делу проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Сегодня также сообщалось, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Алматы минувшей ночью - вспыхнул пожар. Кадры с места событий опубликовали в соцсетях.

Ранее два человека пострадали в результате ДТП, которое ночью произошло в Наурызбайском районе Алматы, когда водитель Toyota наехал на легковушку.

20 мая сообщалось, что в Алматы на Кульджинском тракте легковой автомобиль столкнулся с грузовой машиной - в результате ДТП погибли два человека.

В тот же день стало известно о другом смертельном ДТП: микроавтобус с иностранцами столкнулся с грузовиком в Костанайской области, погибли 6 человек.