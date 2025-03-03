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Ребенка сбили на пешеходном переходе в поселке ЗКО

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Машины проезжают по пешеходному переходу
Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

В Западно-Казахстанской области на автодороге Подстепное - Илек на пешеходном переходе сбили 9-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали в больницу.

Как сообщает пресс-служба ДП Западно-Казахстанской области, ДТП произошло 28 февраля в 19:50.

"На автодороге Подстепное - Илек, в районе поселка Пойма, 76-летний водитель Ford сбил 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую девочку госпитализировали в больницу.

Сообщается, что по факту ДТП ведется досудебное расследование. Автомашину водворили на спецстоянку", - сообщили в полиции.

В управлении здравоохранения региональному изданию "Мой город" подтвердили информацию, что с места ДТП был госпитализирован в больницу ребенок.

"Бригадой скорой медицинской помощи двое пострадавших 9-летних девочек доставили в областную детскую многопрофильную больницу. Одну маленькую пациентку госпитализировали в отделение травматологии. Ее состояние оценивают, как средней степени тяжести. Второй девочке назначили амбулаторное лечение", - сообщили в региональном ведомстве.

В конце января мы писали, что в Алматинской области 11-летнего мальчика сбили сразу две машины, сейчас ребенок в коме. Местные жители считают причиной ДТП отсутствие пешеходного перехода.

А в ноябре в поселке Иргели в Алматинской области случилась трагедия - семилетнего мальчика сбил автобус. Очевидцы рассказали, что ребенок выпал из транспорта.

Тогда же сообщалось, что автобус школьной развозки переехал ребенка близ Алматы. В департаменте полиции Алматинской области подтвердили информацию.

В октябре того же года в Алматы автобус сбил маленького ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Мальчика госпитализировали с травмами.

Осенью несовершеннолетнего, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, сбили в Павлодарской области.

Тогда же сообщалось, что на Южной объездной дороге в районе ГМЗ в Актобе был совершен наезд на женщину с дочерью, в результате чего ребенок скончался.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2225091-rebenka-sbili-na-peshehodnom-perehode-v-poselke-zko/