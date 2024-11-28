"Просто взял и толкнул": стали известны подробности наезда автобуса на ребенка в Иргели (видео)

Вчера в поселке Иргели в Алматинской области случилась трагедия - семилетнего мальчика сбил автобус. Очевидцы рассказали подробности, передает сайт телеканала КТК.

Все случилось на стоянке возле крупного жилого комплекса "Асыл Арман". Очевидцы рассказывают, в обеденное время ученики младших классов собирались на занятия. За детьми приехал автобус частной развозки. Все произошло в момент, когда школьники зашли в салон. Судя по всему, водитель не заметил, как мальчик выпал из транспорта.

"Я думала, просто автобус сбил мальчика. Я не думала, что до такой степени он его просто… Ребенок умер. Вы понимаете? Вместо этого ребенка мог оказаться любой родитель, любой ребенок. Другой ребенок просто взял и толкнул. Возможно, он нечаянно. Возможно, играясь, оказался под колесами", – рассказала жительница ЖК "Асыл Арман" Асемгуль Кали.

По данным телеканала, в ЖК "Асыл Арман" проживает около 25 тысяч человек. Они жалуются, вблизи высоток каждый день настоящее столпотворение машин и автобусов. Все потому, что поблизости нет ни детских садов, ни школ. Детям приходится ездить на занятия в Алматы или соседние поселки.

"Именно чья-то смерть нужна была, чтобы вот это все рассказать. Утром, начиная с половины шестого, около 100-150 человек стоит. Среди них есть взрослые люди, молодые, есть дети, стоят мамаши с колясками. Все куда мы едем? В город. Почему? Потому что в нашем ЖК нет ни садика, ни школы", – пожаловалась жительница ЖК "Асыл арман" Баян Сламжанова.

Лишь после смерти ребенка о серьезной проблеме заговорили снова. Представители акимата объясняют, уже несколько лет здесь пытаются возвести школу за счет частной организации. Сейчас же строительство остановлено, потому что у застройщика нет денег.

"Началось строительство школы. Школа на 2 тысячи мест. На сегодняшний день проблемы с финансированием. Строительство приостановлено. Поэтому мы тоже ждем эту школу. Сперва встретимся с застройщиком, возьмем обязательство. Выслушаем, как он, что у него с финансированием. Дальше будем смотреть", – заявил замакима Карасайского района Алматинской области Рустам Атчабаров.

Известно, что водителя автобуса задержали. Полицейские начали досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения. Если вина шофера будет установлена, ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

Источник: КТК