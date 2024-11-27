Автобус сбил насмерть 7-летнего ребенка на парковке близ Алматы

В Сети появилась информация о том, что автобус школьной развозки переехал ребенка близ Алматы. В департаменте полиции Алматинской области подтвердили информацию, передает NUR.KZ.

Сообщается, что происшествие имело место около ЖК "Асыл Арман".

"27 ноября водитель автобуса JAC на территории парковки ЖК "Асыл Арман" села Иргели, сдавая задним ходом, допустил наезд на семилетнего ребенка, который от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - сообщили в полиции.

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Ранее в Алматы автобус сбил маленького ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Его госпитализировали с травмами.

Также в Экибастузе ребенок попал в реанимацию с серьезными травмами в результате наезда автобуса - инцидент произошел на пешеходном переходе.