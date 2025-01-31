Ребенка сбили сразу два авто в Алматинской области: местные жители винят чиновников (видео)

В Алматинской области 11-летнего мальчика сбили сразу две машины, сейчас ребенок в коме. Местные жители считают причиной ДТП отсутствие пешеходного перехода, передает телеканал "Астана".

Инцидент произошел в поселке Айтей Карасайского района.

По данным телеканала, мальчик возвращался со школы и перебегал дорогу. В этот момент его сбил легковой автомобиль. Когда ребенок упал, на него наехало еще одно авто, рассказали журналистам сельчане.

"Я когда услышал о произошедшем, прибежал сюда. Здесь стояли две машины. Его сбила машина, которая спускалась вниз. Мальчик отлетел, и на него наехала вторая машина. Мальчику 11 лет. Он сейчас в коме", - поделился сельчанин Ермек.

Полицейские подтвердили информацию, но заявили, что ребенок переходил дорогу в неположенном месте. Однако местные жители с такой формулировкой не согласны. По их словам, перейти дорогу больше негде: пешеходные переходы не предусмотрены, нет ни "лежачих полицейских", ни каких-либо знаков.

"В этом поселке необходим пешеходный переход. Потому что этот случай – не единичный. Ранее на этом же самом месте на моих глазах чуть не сбили ребенка. Он вышел из автобуса и хотел перейти дорогу.

Все происходит из-за того, что водители гоняют на скорости. Я думаю, что здесь нужно установить "лежачего полицейского". Потому что здесь подъем - машины, спускаясь или, наоборот, поднимаясь, набирают скорость. Опасно", - считает местный житель Максат.

Просят люди и провести освещение на проблемном участке дороги. Но, по их словам, власти на их просьбы не реагируют. Полицейские же по факту наезда на несовершеннолетнего завели уголовное дело.

"По факту наезда на несовершеннолетнего, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, полицией возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства происшествия выясняются", - заявили в полиции.

Стражи порядка призывают население к бдительности и просят не перебегать дорогу в неположенных местах. Сельчане же надеются, что после данного печального случая местные власти, наконец, обратят внимание на участок дороги и предпримут необходимые меры безопасности.

Напомним, в ноябре в поселке Иргели в Алматинской области случилась трагедия - семилетнего мальчика сбил автобус. Очевидцы рассказали, что ребенок выпал из транспорта.

тогда же сообщалось, что автобус школьной развозки переехал ребенка близ Алматы. В департаменте полиции Алматинской области подтвердили информацию.

В октябре того же года в Алматы автобус сбил маленького ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Мальчика госпитализировали с травмами.