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Автобус сбил 5-летнего ребенка в Алматы (видео)

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Место происшествия
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/almatylive_kz

В Алматы автобус сбил маленького ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Его госпитализировали с травмами, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Видео с места происшествия появилось в Telegram-канале Almaty Live.

Корреспонденту NUR.KZ в ДП Алматы подтвердили информацию.

"ДТП произошло в 14:05 в Бостандыкском районе Алматы. Автобус, следуя по улице Тимирязева в восточном направлении, на пересечении с улицей Айманова допустил наезд на 5-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу", - гласит ответ.

Ребенка с травмами госпитализировали, ведется расследование.

Добавим, в августе в Алматы водитель троллейбуса не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс в Алматы. Пострадал пешеход.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором пенсионер лежит на проезжей части. В полиции рассказали, что дедушка переходил дорогу в неположенном месте, в результате на него наехал автобус, повредив ногу. Пенсионера госпитализировали.

На днях в Жетысуском районе Алматы ночью насмерть сбили мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2172150-avtobus-sbil-5-letnego-rebenka-v-almaty/

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