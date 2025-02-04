"Некоторые лица обгоняли друг друга": о массовом ДТП на трассе "Астана-Щучинск" рассказали в Минтрансе

На брифинге в правительстве глава Минтранспорта рассказал о некоторых предварительных причинах массовой аварии на трассе "Астана-Щучинск", передает корреспондент NUR.KZ.

"Я думаю, МВД даст ответ с причинами. Но, в целом, я ситуацию хочу объяснить с точки зрения того, что, если вы помните, года 4 назад дороги если закрывались, то никто не выезжал. Последние четыре года стали массово использовать так называемое сопровождение, ранее этой практики не было.

Сопровождение - это когда буран, плохая дорога, и впереди идет техника "Казавтожол", дорогу вычищает. Далее идет машина патрульная (и далее за ними следует колонна желающих проехать по трассе машин - прим.авт.). До того, как выезжать, всех оповещают, что средняя скорость - 40-50 км/час.

На дороге в Бурабай есть особых два места, где резкое ограничение видимости. В той ситуации, по предварительной информации МВД, когда в колонне, где было 300 машин, отдельные лица делали попытку обгонять друг друга при средней скорости 30-40-50 км/час. Последовала цепная реакция, поскольку колонна ехала. И это привело к тому, что мы имеем (к массовому ДТП - прим.авт.)", - сообщил глава Минтранспорта Марат Карабаев.

У министра спросили, влияет ли исход расследования этого ДТП то, что оно произошло на платной дороге.

"Безусловно, справедливое замечание с точки зрения того, что мы должны увеличить количество табло и заранее оповещать по SMS и через радио, чтобы говорить, что на этом участке видимость снижается, рекомендуется снижать скорость", - добавил Карабаев.

Напомним, 3 января на трассе Астана - Щучинск в Акмолинской области столкнулись десятки машин. В полиции пояснили, что причиной массового ДТП стали плохие погодные условия. В "КазАвтоЖоле" сообщили, что в массовой аварии участвовали 95 машин.

В медучреждения обратился 21 человек, из них госпитализировали 11 пострадавших. Также в МЧС заявили, что все 95 автомобилей извлечены.

В Сети появилось видео начала массового ДТП на трассе Астана - Щучинск. В подписи к кадрам отмечалось, что участники движения проигнорировали установленный скоростной режим.

6 января в полиции сообщили о возбуждении уголовного дела из-за несоблюдения водителями дистанции и скоростного режима. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Следственные действия продолжаются - отметили тогда в ДП Акмолинской области.