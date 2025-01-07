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Эзотерика

ДТП под Самарой в России: тела двух погибших доставили в Казахстан

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Эвакуация пострадавших в ДТП казахстанцев
Эвакуация пострадавших в ДТП казахстанцев. Фото: МЧС РК

Два человека погибли в ДТП, произошедшем на трассе Самара - Большая Черниговка в России. Их тела были доставлены в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В Telegram-канале МЧС сообщается что ночью 5 января ночью поступила информация от МЧС России о ДТП, произошедшем на 101 километре федеральной автодороги Самара - Большая Черниговка. В результате аварии пострадали семь казахстанцев.

Сообщается, что для транспортировки пострадавших на родину в Россию была направлена сводная колонна, включающая спасателей и психологов ДЧС, а также сотрудников скорой помощи.

"По прибытии на место происшествия было установлено, что пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения села Большая Глушица, города Новокуйбышевск и города Самара. В этих учреждениях психологи МЧС Казахстана оказали экстренную психологическую помощь пострадавшим", - рассказали в МЧС.

По данным пресс-службы министерства, сегодня утром в Казахстан были доставлены семь пациентов, включая двух детей.

"К сожалению, в результате ДТП погибли два человека, чьи тела также были доставлены в Казахстан. МЧС Казахстана выражает соболезнования семьям погибших и напоминает гражданам о важности соблюдения осторожности и внимательности на дорогах", - сказано в сообщении.

В МЧС призвали быть внимательными за рулем, следить за безопасностью и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать трагедий.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что семь граждан Казахстана, в том числе двое детей, пострадали в автомобильной аварии на трассе в России, их транспортировали на родину и госпитализировали.

Отмечалось, что у пострадавших в аварии зафиксированы множественные травмы в виде сотрясения головного мозга, переломов конечностей, тазовых костей, позвоночника, ушибы, гематомы, состояние средней степени тяжести.

В апреле прошлого года мы рассказывали о том, как на трассе "Урал - Муханово" в России съехал в кювет и опрокинулся рейсовый автобус, ехавший из Шымкента в Нижний Новгород.

Сообщалось, что до приезда медиков скончались два человека. Кроме того, 8 пассажиров получили телесные повреждения, их доставили в больницы. После этого в МИД прокомментировали, были ли среди пострадавших казахстанцы.

Также в апреле 2024 года на автодороге Самара - Шымкент возле поселка Маржанбулак произошла авария с участием грузовой автомашины Volvo и минивэна Toyota-Аlhpard. За рулем находился гражданин Узбекистана.

В результате он и еще 7 пассажиров - тоже граждане Узбекистана, погибли на месте происшествия. Тогда Касым-Жомарт Токаев лично выражал соболезнования президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2209025-dtp-pod-samaroy-v-rossii-tela-dvuh-pogibshih-dostavleny-v-kazahstan/

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