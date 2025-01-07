Казахстанцы пострадали в ДТП под Самарой в России

Семь граждан Казахстана, в том числе двое детей, пострадали в автомобильной аварии на трассе в России, их транспортировали на родину и госпитализировали в больницы.

В Telegram-канале Министерства здравоохранения сообщается, что семь граждан Казахстана, из них двое детей, пострадали в аварии в Самарской области России. Шесть человек были транспортированы в медицинские учреждения Уральска на скоро помощи, еще один пострадавший соотечественник доставлен бригадой ДЧС.

"После сообщения о случившемся ДТП на территории России с участием казахстанских граждан, на место происшествия оперативно выехали шесть бригад скорой помощи. С учетом тяжести повреждений и травм, в составе бригад для оказания экстренной медпомощи находились детские и взрослые травматологи, хирурги, нейрохирург, реаниматолог, 6 фельдшеров.

У пострадавших в аварии зафиксированы множественные травмы в виде сотрясения головного мозга, переломов конечностей, тазовых костей, позвоночника, ушибы, гематомы, состояние средней степени тяжести", - рассказали в Минздраве.

Сообщается, что 5 взрослых госпитализированы в городскую многопрофильную больницу Уральска. Двое детей получают лечение в областной детской многопрофильной больнице.

"В ходе транспортировки бригадами скорой ухудшения состояния пациентов не допущено", - добавили в Минздраве.

Отметим, что российские СМИ 5 января сообщали о смертельном ДТП, которое произошло в Самарской области. По данным РИА Новости, на 103 километре трассы Самара - Большая Гушица произошло лобовое столкновение двух транспортных средств. В ДТП погибли два человека и пострадали семеро.

Корреспондент NUR.KZ направил запросы в Министерство иностранных дел и МВД с вопросом о гражданстве погибших в ДТП.