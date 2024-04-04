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Гибель узбекистанцев на западе Казахстана: Токаев выразил соболезнования Мирзиееву

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев
Президенты Казахстана и Узбекистана. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Шавкату Мирзиееву в связи с гибелью восьмерых граждан Узбекистана в ДТП на трассе Самара – Шымкент, пишет NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил президенту Шавкату Мирзиееву телеграмму соболезнования по поводу трагической гибели в автокатастрофе на трассе Шымкент – Самара восьмерых граждан Узбекистана.

Глава государства высказал просьбу передать семьям погибших слова искреннего сочувствия, сообщает пресс-служба Акорды в Telegram.

Напомним, 3 апреля на автодороге Самара – Шымкент возле поселка Маржанбулак произошла авария с участием грузовой автомашины Volvo и минивена Toyota-Аlhpard. За рулем находился гражданин Узбекистана. В результате он и еще 7 пассажиров – тоже граждане Узбекистана – погибли на месте происшествия.

По факту аварии начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2079122-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-prezidentu-uzbekistana/

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