Есть ли казахстанцы среди пострадавших в перевернувшемся в России автобусе

Официальный представитель МИД РК сегодня на брифинге прокомментировал смертельное ДТП, произошедшее на трассе в России с участием автобуса из Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что по данному вопросу незадолго до брифинга разговаривал с казахстанскими дипломатами в России.

"Они выясняют подробности этого ДТП. Но по предварительной информации, среди пострадавших граждан Казахстана нет. Это в основном граждане Узбекистана", – заявил спикер.

Напомним, сегодня ночью на трассе "Урал – Муханово" в России съехал в кювет и опрокинулся рейсовый автобус, ехавший из Шымкента в Нижний Новгород.

Сообщалось, что до приезда медиков скончались два человека. Кроме того, 8 пассажиров получили телесные повреждения, их доставили в больницы.

При этом напомним, что 3 апреля на автодороге "Самара – Шымкент" возле поселка Маржанбулак произошла авария с участием грузовой автомашины Volvo и минивена Toyota-Аlhpard. За рулем находился гражданин Узбекистана. В результате он и еще 7 пассажиров – тоже граждане Узбекистана – погибли на месте происшествия.

Тогда Касым-Жомарт Токаев лично выражал соболезнования президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву.