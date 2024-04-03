Восемь иностранцев погибли в ДТП с грузовиком в Актюбинской области (видео)

Сегодня на трассе в Актюбинской области столкнулись грузовик Volvo и минивен Toyota-Аlhpard. В ДТП погибли 8 граждан Узбекистана, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, сегодня, 3 апреля, на автодороге "Самара-Шымкент" возле поселка Маржанбулак произошла авария с участием грузовой автомашины Volvo и минивена Toyota-Аlhpard. За рулем находился гражданин Республики Узбекистан.

"В результате ДТП водитель минивена и 7 его пассажиров, граждан Узбекистана, погибли на месте происшествия.

По предварительным данным у грузового автомобиля лопнуло колесо при движении, водитель потерял управление транспортом и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение", – рассказали стражи порядка.

Сейчас по факту ДТП начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.

В Департаменте полиции призвали водителей следить за состоянием автотранспорта и строго соблюдать ПДД.

Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: