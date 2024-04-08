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Ехавший из Шымкента автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП в России

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Попавший в ДТП автобус
Попавший в ДТП автобус. Фото: t.me/samara_proc

Рейсовый автобус, ехавший из Шымкента в Нижний Новгород России, ночью съехал в кювет и опрокинулся. В результате на месте происшествия до приезда медиков погибли два человека.

Как сообщила прокуратура Самарской области РФ в Telegram, ДТП с участием автобуса, следовавшего из Шымкента в Нижний Новгород, произошло 8 апреля около 01:00 по местному времени на трассе Урал-Муханово в районе сельского поселения Алакаевка.

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Сообщается, что Кинельской межрайонной прокуратурой организована проверка, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

По информации ГУ МВД России по Самарской области РФ в Telegram, на месте ДТП погибли 2 пассажира 1992 и 1994 годов рождения до приезда скорой помощи. 8 пассажиров получили телесные повреждения, их доставили в больницы. Всего в автобусе находилось 65 пассажиров и водитель, последний не пострадал.

Напомним, в начале апреля на трассе в Актюбинской области столкнулись грузовик Volvo и минивен Toyota-Аlhpard. В результате погибли 8 граждан Узбекистана.

В связи с этим позже президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Шавкату Мирзиееву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2080856-ehavshiy-iz-shymkenta-reysovyy-avtobus-perevernulsya-v-rossii/

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